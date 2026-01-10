  1. В Украине

Зеленский ожидает назначения Федорова министром обороны уже на следующей неделе

17:47, 10 января 2026
Решение о назначении Михаила Федорова министром обороны должна принять Верховная Рада.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает назначения Михаила Федорова министром обороны уже на следующей неделе.

По словам Главы государства, соответствующее решение должна принять Верховная Рада.

В ежедневном обращении Зеленский сообщил, что заслушал доклад Федорова «фактически по плану нашей защиты». Президент уточнил, что во время разговора стороны сосредоточились на стратегических вопросах.

«Стратегические вещи обсуждали. Рассчитываю, что парламентарии уже на следующей неделе поддержат Михаила на должность министра обороны Украины», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что для сферы обороны уже разработан четкий план действий, так же как и для дипломатического направления. В то же время, по словам президента, решающим фактором остается позиция международных партнеров.

«У нас план действий есть, так же как и для дипломатии; это зависит исключительно от решительности партнеров, какой план станет основным на год», — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что войну необходимо завершать путем усиления давления на Россию.

«Войну нужно завершать, для этого на Россию нужно давить. Тот, кто говорит языком баллистики и шахедов, ничего, кроме силы, не поймет», — добавил Президент.

Добавим, что в Верховную Раду поступили заявления об отставке Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова.

Владимир Зеленский Минобороны Михаил Федоров

