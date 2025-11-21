В Киеве задержали блогера, который в TikTok рекламировал «маршрут в Румынию» для уклонистов
Сообщено о подозрении двум киевлянам — 24 и 25 лет — в организации незаконной переправки военнообязанных через границу.
По данным столичной прокуратуры, один из подозреваемых, блогер, рекламировал услуги в TikTok: за $6500 обещал карту, подробные инструкции и онлайн-сопровождение по маршруту через Закарпатье в Румынию, минуя блокпосты. Второй участник схемы встречался с клиентами и забирал деньги.
Одного из организаторов задержали во время передачи денег.
Обоим сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу по предварительному сговору группой лиц из корыстных мотивов). Санкция статьи — до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.