У Києві затримали блогера, який у TikTok рекламував «маршрут до Румунії» для ухилянтів

20:33, 21 листопада 2025
Двох киян викрили на схемі переправлення ухилянтів за кордон за $6500.
У Києві затримали блогера, який у TikTok рекламував «маршрут до Румунії» для ухилянтів
Повідомлено про підозру двом киянам — 24 та 25 років — в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.

За даними столичної прокуратури, один із підозрюваних, блогер, рекламував послуги в TikTok: за $6500 обіцяв карту, детальні інструкції та онлайн-супровід маршрутом через Закарпаття до Румунії, минаючи блокпости. Другий учасник схеми зустрічався з клієнтами та забирав гроші.

Одного з організаторів затримали під час передачі грошей.

Обом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів). Санкція статті — до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

