В Укрэнерго сообщили, когда в субботу будут действовать графики отключения света

В субботу, 22 ноября, во всех регионах Украины в течение целых суток будут применяться графики по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Причина введения ограничений – последствия предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

графики почасовых отключений для бытовых потребителей: с 00:00 до 23:59 – в объеме от 1 до 3,5 очередей;

графики ограничения мощности для промышленных потребителей

