В Укренерго повідомили, коли в суботу діятимуть графіки відключень світла

У суботу, 22 листопада, у всіх регіонах України протягом цілої доби застосовуватимуться графіки з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

