Промышленная инфляция в Украине начала ускоряться, — Госстат

В октябре 2025 года цены производителей промышленной продукции в Украине после замедления в сентябре снова выросли на 5,5% в годовом измерении, сообщила Государственная служба статистики.

«В октябре индекс цен производителей промышленной продукции (показатель среднего уровня изменения отпускных оптовых цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления) по сравнению с сентябрем увеличился на 4,9%, тогда как месяц назад он демонстрировал динамику на спад», – говорится в сообщении.

Также в октябре ускорился годовой показатель промышленной инфляции – если в сентябре он составил 1,3%, в октябре уже равнялся 5,5%.

«Повышение цен в октябре произошло, прежде всего, из-за роста стоимости в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха», – добавили в Госстате.

