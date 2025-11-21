Промислова інфляція в Україні почала прискорюватись, — Держстат

У жовтні 2025 року ціни виробників промислової продукції після сповільнення у вересні знов зросли на 5,5% у річному вимірі.

Фото: НБУ

У жовтні 2025 року ціни виробників промислової продукції в Україні, після сповільнення у вересні, знову зросли на 5,5% у річному вимірі, повідомила Державна служба статистики.

«У жовтні індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) порівняно з вереснем збільшився на 4,9%, тоді як місяць тому він демонстрував динаміку на спад», – йдеться в повідомленні.

Також у жовтні прискорився річний показник промислової інфляції – якщо у вересні він склав 1,3%, у жовтні вже дорівнював 5,5%.

«Підвищення цін у жовтні відбулося насамперед через зростання вартості у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря», – додали в Держстаті.

