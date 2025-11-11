  1. В Україні

Інфляція в Україні набирає обертів: які продукти подорожчали найбільше

14:10, 11 листопада 2025
За рік в Україні найбільше здорожчали м'ясо, яйця та соняшникова олія.
Інфляція в Україні набирає обертів: які продукти подорожчали найбільше
Фото: Freepik
В жовтні 2025 року інфляція на споживчому ринку, порівняно з вереснем, становила 0,9%. Водночас, у річному вимірі споживча інфляція сповільнилася до 10,9%, що стало найнижчим показником річної інфляції з початку року.

Про це повідомляє Державної служби статистики України.

Так, у жовтні, порівняно з вереснем, ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше (на 11% та 10,4%) подорожчали яйця та овочі. На 1-7% зросли ціни на сало, продукти переробки зернових, соняшникову олію, молоко, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, масло, м’ясо та м’ясопродукти, сири.


Водночас, на 0,2-2,6% знизилися ціни на фрукти, цукор, рис і макаронні вироби. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.
У порівнянні з жовтнем минулого року ціни на харчові продукти зросли на 15,6%. Найбільше подорожчали яйця (+41,9%), олія соняшникова (+26%), м'ясо і м'ясопродукти (+25,2%), фрукти (+22,1%). Подешевшали овочі (-21,5%) та цукор (-6,6%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 18,6%. Одяг і взуття подешевшали на 6%.

 

Також зросли ціни на транспорт на 5,4%. Це сталось через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 13,1%.

У порівнянні з жовтнем 2024 року, послуги зв'язку подорожчали на 16,4%, освітні послуги - на 14,6%, ресторанів і готелів - на 14,7%. Ціни послуг відпочинку та культури дещо знизилися - на 0,2%.

 

інфляція Держстат продукти ціни

