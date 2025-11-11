  1. В Украине

Инфляция в Украине набирает обороты: какие продукты подорожали больше всего

14:10, 11 ноября 2025
За год в Украине больше всего подорожали мясо, яйца и подсолнечное масло.
Инфляция в Украине набирает обороты: какие продукты подорожали больше всего
Фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В октябре 2025 года инфляция на потребительском рынке по сравнению с сентябрем составила 0,9%. В то же время, в годовом исчислении потребительская инфляция замедлилась до 10,9%, что стало самым низким показателем годовой инфляции с начала года.

Об этом сообщает Государственной службы статистики Украины.

Так, в октябре по сравнению с сентябрем цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,6%. Больше всего (на 11% и 10,4%) подорожали яйца и овощи. На 1-7% выросли цены на сало, продукты переработки зерновых, масло подсолнечное, молоко, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры.

В то же время, на 0,2-2,6% снизились цены на фрукты, сахар, рис и макаронные изделия. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,5%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,2%.
По сравнению с октябрем прошлого года, цены на продукты питания выросли на 15,6%. Больше всего подорожали яйца (+41,9%), подсолнечное масло (+26%), мясо и мясопродукты (+25,2%), фрукты (+22,1%). Подешевели овощи (-21,5%) и сахар (-6,6%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 18,6%. Одежда и обувь подешевели на 6%.


Также выросли цены на транспорт на 5,4%. Это произошло из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 13,1%.

По сравнению с октябрем 2024 года, услуги связи подорожали на 16,4%, образовательные услуги – на 14,6%, ресторанов и гостиниц – на 14,7%. Цены услуг отдыха и культуры несколько снизились – на 0,2%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

инфляция Госстат продукты цены

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]