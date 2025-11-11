Инфляция в Украине набирает обороты: какие продукты подорожали больше всего

За год в Украине больше всего подорожали мясо, яйца и подсолнечное масло.

В октябре 2025 года инфляция на потребительском рынке по сравнению с сентябрем составила 0,9%. В то же время, в годовом исчислении потребительская инфляция замедлилась до 10,9%, что стало самым низким показателем годовой инфляции с начала года.

Об этом сообщает Государственной службы статистики Украины.

Так, в октябре по сравнению с сентябрем цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,6%. Больше всего (на 11% и 10,4%) подорожали яйца и овощи. На 1-7% выросли цены на сало, продукты переработки зерновых, масло подсолнечное, молоко, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры.

В то же время, на 0,2-2,6% снизились цены на фрукты, сахар, рис и макаронные изделия. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,5%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,2%.

По сравнению с октябрем прошлого года, цены на продукты питания выросли на 15,6%. Больше всего подорожали яйца (+41,9%), подсолнечное масло (+26%), мясо и мясопродукты (+25,2%), фрукты (+22,1%). Подешевели овощи (-21,5%) и сахар (-6,6%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 18,6%. Одежда и обувь подешевели на 6%.



Также выросли цены на транспорт на 5,4%. Это произошло из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 13,1%.

По сравнению с октябрем 2024 года, услуги связи подорожали на 16,4%, образовательные услуги – на 14,6%, ресторанов и гостиниц – на 14,7%. Цены услуг отдыха и культуры несколько снизились – на 0,2%.

