  1. В мире

Польша развернула масштабную военную операцию для защиты критической инфраструктуры

19:57, 21 ноября 2025
В Польше стартовала операция «Горизонт» с привлечением 10 тысяч военных.
С полуночи пятницы в Польше началась операция «Горизонт» для защиты критической инфраструктуры, прежде всего железнодорожных линий и транспортных узлов. Об этом сообщает RMF24.

В мероприятиях задействовано до 10 тысяч военнослужащих под руководством Оперативного командования ВС Польши. К ним присоединились полиция и другие службы МВД.

Операция стала ответом на недавние инциденты: взрыв на пути Варшава – Дорогуск и повреждение тяговой линии возле станции Голомб, из-за чего поезд с 500 пассажирами резко остановился.

Военные будут использовать разведывательные дроны и вертолеты. Патрулирование точечное – на участках с наибольшим риском.

К операции привлечены территориальная оборона, спецназ и подразделения кибербезопасности. Они сотрудничают со Службой охраны железных дорог.

Сейчас военные патрули появились на 80 ключевых железнодорожных участках. Количество сил может быть увеличено, операция продлится столько, сколько нужно.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

