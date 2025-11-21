Польша развернула масштабную военную операцию для защиты критической инфраструктуры

В Польше стартовала операция «Горизонт» с привлечением 10 тысяч военных.

С полуночи пятницы в Польше началась операция «Горизонт» для защиты критической инфраструктуры, прежде всего железнодорожных линий и транспортных узлов. Об этом сообщает RMF24.

В мероприятиях задействовано до 10 тысяч военнослужащих под руководством Оперативного командования ВС Польши. К ним присоединились полиция и другие службы МВД.

Операция стала ответом на недавние инциденты: взрыв на пути Варшава – Дорогуск и повреждение тяговой линии возле станции Голомб, из-за чего поезд с 500 пассажирами резко остановился.

Военные будут использовать разведывательные дроны и вертолеты. Патрулирование точечное – на участках с наибольшим риском.

К операции привлечены территориальная оборона, спецназ и подразделения кибербезопасности. Они сотрудничают со Службой охраны железных дорог.

Сейчас военные патрули появились на 80 ключевых железнодорожных участках. Количество сил может быть увеличено, операция продлится столько, сколько нужно.

