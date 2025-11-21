  1. У світі

Польща розгорнула масштабну військову операцію для захисту критичної інфраструктури

19:57, 21 листопада 2025
У Польщі стартувала операція «Горизонт» із залученням 10 тисяч військових.
З опівночі п’ятниці у Польщі розпочалася операція «Горизонт» для захисту критичної інфраструктури, насамперед залізничних ліній і транспортних вузлів. Про це повідомляє RMF24.

У заходах задіяно до 10 тисяч військовослужбовців під керівництвом Оперативного командування ЗС Польщі. До них приєдналися поліція та інші служби МВС.

Операція стала відповіддю на недавні інциденти: вибух на колії Варшава – Дорогуськ і пошкодження тягової лінії біля станції Голомб, через що поїзд із 500 пасажирами різко зупинився.

Військові використовуватимуть розвідувальні дрони та гелікоптери. Патрулювання точкове — на ділянках із найбільшим ризиком.

До операції залучені територіальна оборона, спецпризначенці та підрозділи кібербезпеки. Вони співпрацюють зі Службою охорони залізниць.

Наразі військові патрулі з’явилися на 80 ключових залізничних ділянках. Кількість сил може бути збільшена, операція триватиме стільки, скільки потрібно.

