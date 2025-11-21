Пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайтам из-за сбоя серверов Cloudflare

Часть западных сайтов и онлайн-сервисов начала работу со сбоями.

Пользователи по всему миру сообщают о массовых сбоях в работе западных сайтов и онлайн-сервисов. Причиной наверняка стал повторный сбой в работе серверов Cloudflare, из-за которого значительная часть интернет-ресурсов оказалась недоступна или работает с перерывами.

Ранее мы писали, что Cloudflare обнародовала детальный разбор инцидента, который 18 ноября вызвал один из самых больших сбоев в глобальной сети за последние шесть лет.

Сбой задел работу глобальных платформ: ChatGPT, Spotify, X (Twitter), League of Legends, Roblox, PayPal, Canva, ряд медиа, включая «Судебно-юридическую газету».

