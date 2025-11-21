  1. У світі

Користувачі скаржаться на проблеми із доступом до сайтів через збій серверів Cloudflare

19:41, 21 листопада 2025
Частина західних сайтів і онлайн-сервісів почала працювати зі збоями.
Користувачі скаржаться на проблеми із доступом до сайтів через збій серверів Cloudflare
Користувачі по всьому світу повідомляють про масові збої в роботі західних сайтів і онлайн-сервісів. Причиною напевно став повторний збій у роботі серверів Cloudflare, через який значна частина інтернет-ресурсів виявилася недоступною або працює з перервами.

Раніше ми писали, що Cloudflare оприлюднила детальний розбір інциденту, що 18 листопада спричинив один із найбільших збоїв у глобальній мережі за останні шість років.

Збій зачепив роботу глобальних платформ: ChatGPT, Spotify, X (Twitter), League of Legends, Roblox, PayPal, Canva, низку медіа — включно із «Судово-юридичною газетою».

