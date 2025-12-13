  1. Судова практика
У Миколаєві жінка пограбувала аптеку – що вирішив суд

12:59, 13 грудня 2025
Жінка з Миколаєва отримала 4 роки за розбій в аптеці з газовим балончиком.
Фото ілюстративне
Центральний районний суд Миколаєва ухвалив вирок стосовно 34-річної місцевої мешканки обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України. Про це повідомила пресслужба суду.

Обставини справи

Встановлено, що наприкінці листопада 2024 року жінка зайшла до однієї з аптек по пр. Центральному в Миколаєві та попросила асистента фармацевта розміняти їй гроші.

Після цього, вона розпилила в обличчя співробітниці аптеки подразнюючу суміш з газового балончика, зайшла до касової зони, дістала з комірки касового апарату грошові кошти у сумі близько 6,5 тис гривень та залишила заклад.

У ході розгляду, жінка визнала свою вину, пояснила, що в неї склалась тяжка життєва ситуація і їй необхідно було сплатити кошти за орендоване житло, оскільки власник погрожував її виселити.

Вона дійсно розпилила в обличчя працівниці аптеки речовину з газового балончика та забрала гроші. Коли намагалась втікти, між нею та співробітницею закладу зав'язалась штовханина, в ході якої вона загубила сумку та мобільний телефон. В подальшому, вона заплатила гроші за оренду, а решту лишила собі. Також повідомила, що завдану потерпілій шкоду компенсовано в повному обсязі. У вчиненому каялась.

Що вирішив суд

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про доведеність її вини.

При призначенні покарання, судом враховано той факт, що злочин вчинено особою, яка перебувала в тяжких життєвих умовах, зокрема через втрату житла, її щире каяття та відшкодування завданих збитків.

Суд дійшов висновку про можливість призначення покарання із застосуванням ст.69 КК України, а саме нижче від найнижчої межі, визначеної санкцією ч.4 ст.186 КК України.

За такого, суд ухвалив визнати жінку винною у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення та призначити покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки.

