  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Николаеве женщина ограбила аптеку – что решил суд

12:59, 13 декабря 2025
Женщина из Николаева получила 4 года за разбой в аптеке с газовым баллончиком.
Фото иллюстративное
Центральный районный суд Николаева вынес приговор в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.186 УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Обстоятельства дела

Установлено, что в конце ноября 2024 года женщина зашла в одну из аптек по пр. Центральному в Николаеве и попросила ассистента фармацевта разменять ей деньги.

После этого она распылила в лицо сотруднице аптеки раздражающую смесь из газового баллончика, зашла в кассовую зону, достала из ячейки кассового аппарата денежные средства в сумме около 6,5 тыс. гривен и покинула заведение.

В ходе рассмотрения дела женщина признала свою вину, объяснила, что у нее сложилась тяжелая жизненная ситуация и ей необходимо было оплатить аренду жилья, поскольку владелец угрожал ее выселить.

Она действительно распылила в лицо работнице аптеки вещество из газового баллончика и забрала деньги. Когда пыталась убежать, между ней и сотрудницей заведения завязалась потасовка, в ходе которой она потеряла сумку и мобильный телефон. В дальнейшем она заплатила деньги за аренду, а остальное оставила себе. Также сообщила, что причиненный потерпевшей ущерб компенсирован в полном объеме. В содеянном раскаялась.

Что решил суд

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о доказанности ее вины.

При назначении наказания суд учел тот факт, что преступление совершено лицом, находившимся в тяжелых жизненных условиях, в частности из-за потери жилья, его искреннее раскаяние и возмещение причиненного ущерба.

Суд пришел к выводу о возможности назначения наказания с применением ст.69 УК Украины, а именно ниже минимального предела, определенного санкцией ч.4 ст.186 УК Украины.

При таких обстоятельствах суд постановил признать женщину виновной в совершении инкриминируемого ей уголовного правонарушения и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

