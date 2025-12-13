Як зростуть ціни на продукти після новорічних свят – прогноз експерта

Експерти прогнозують зростання вартості на 7-10% через витрати на енергію та логістику.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після новорічних свят українці можуть зіткнутися з черговим підвищенням цін на продукти, особливо на вершкове масло, кисломолочну продукцію та товари, що потребують зберігання чи переробки. Про це в коментарі «Новини.LIVE» повідомив економіст Володимир Чиж.

За його словами, зростання цін очікується на рівні 7-10%, що зумовлено збільшенням витрат на корм для худоби, логістику, пальне та енергоносії. Додатково виробники змушені закуповувати генератори та бензин через відключення світла, щоб уникнути псування продуктів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, які продукти різко подорожчають перед Новим роком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.