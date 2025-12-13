  1. В Україні

Як зростуть ціни на продукти після новорічних свят – прогноз експерта

13:17, 13 грудня 2025
Експерти прогнозують зростання вартості на 7-10% через витрати на енергію та логістику.
Як зростуть ціни на продукти після новорічних свят – прогноз експерта
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після новорічних свят українці можуть зіткнутися з черговим підвищенням цін на продукти, особливо на вершкове масло, кисломолочну продукцію та товари, що потребують зберігання чи переробки. Про це в коментарі «Новини.LIVE» повідомив економіст Володимир Чиж.

За його словами, зростання цін очікується на рівні 7-10%, що зумовлено збільшенням витрат на корм для худоби, логістику, пальне та енергоносії. Додатково виробники змушені закуповувати генератори та бензин через відключення світла, щоб уникнути псування продуктів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, які продукти різко подорожчають перед Новим роком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]