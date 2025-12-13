Как вырастут цены на продукты после новогодних праздников – прогноз эксперта

Эксперты прогнозируют рост стоимости на 7-10% из-за расходов на энергию и логистику.

После новогодних праздников украинцы могут столкнуться с очередным повышением цен на продукты, особенно на сливочное масло, кисломолочную продукцию и товары, требующие хранения или переработки. Об этом в комментарии «Новости.LIVE» сообщил экономист Владимир Чиж.

По его словам, рост цен ожидается на уровне 7-10%, что обусловлено увеличением расходов на корм для скота, логистику, топливо и энергоносители. Дополнительно производители вынуждены закупать генераторы и бензин из-за отключения света, чтобы избежать порчи продуктов.

