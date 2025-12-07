Какие продукты резко подорожают перед Новым годом: когда будет пик цен и что стоит купить уже сейчас
В Украине начинается традиционный предновогодний период подорожания продуктов. Уже с первых чисел декабря цены на отдельные товары начали расти, а ближе к праздникам ожидается настоящий пик.
Предпраздничный спрос может подтолкнуть стоимость самых популярных продуктов до 7–10%, а некоторые позиции — даже больше. Об этом сообщает «Фокус», ссылаясь на экономистов и аналитиков аграрного рынка.
Далее в материале — что именно подорожает больше всего, когда ждать пика цен и какие продукты стоит купить уже сейчас, чтобы сэкономить.
Какие продукты подорожают больше всего
Яйца
Цены могут подняться до 80–100 грн за десяток. На рынке ожидается сезонный ажиотаж, а также дополнительные затраты производителей на хранение продукции.
Молочные продукты
Молоко может подорожать до 80 грн/л. В то же время после праздников ожидается удешевление жирной молочной продукции — примерно на 30–35%.
Мясо
Свинина — до 300 грн/кг (+20 грн).
Курятина дорожает умеренно: в пределах 2–6%, в зависимости от вида:
- филе — около 244 грн/кг,
- бедро — 146 грн/кг,
- тушка — 119–127 грн/кг.
При этом на рынке достаточно предложения, поэтому резкого скачка цен на курятину не ожидают.
Почему растут цены
Аналитики называют две ключевые причины:
Предпраздничный ажиотаж, который ежегодно разогревает цены.
Военные риски и дополнительные расходы производителей (в частности на генераторы и логистику).
В результате отдельные продукты могут подорожать до 10% уже в середине — конце декабря.
Когда начнется пик цен и что покупать заранее
Самые выгодные закупки — до 15 декабря, пока супермаркеты удерживают акции.
Что стоит купить заранее:
- мясо для заморозки,
- консервы,
- крупы, макароны и другие сухие продукты.
После 20 декабря:
мясо, деликатесы и часть готовой продукции — подорожают,
молочные продукты, вероятно, останутся в нынешнем ценовом коридоре.
Что будет после праздников
В январе цены традиционно снижаются. Больше всего может подешеветь молочная продукция, которая быстро теряет спрос после праздничного периода.
