Какие продукты резко подорожают перед Новым годом: когда будет пик цен и что стоит купить уже сейчас

16:17, 7 декабря 2025
Продукты резко подорожают в декабре: что купить заранее, чтобы не переплатить перед праздниками.
В Украине начинается традиционный предновогодний период подорожания продуктов. Уже с первых чисел декабря цены на отдельные товары начали расти, а ближе к праздникам ожидается настоящий пик.

Предпраздничный спрос может подтолкнуть стоимость самых популярных продуктов до 7–10%, а некоторые позиции — даже больше. Об этом сообщает «Фокус», ссылаясь на экономистов и аналитиков аграрного рынка.

Далее в материале — что именно подорожает больше всего, когда ждать пика цен и какие продукты стоит купить уже сейчас, чтобы сэкономить.

Какие продукты подорожают больше всего

Яйца

Цены могут подняться до 80–100 грн за десяток. На рынке ожидается сезонный ажиотаж, а также дополнительные затраты производителей на хранение продукции.

Молочные продукты

Молоко может подорожать до 80 грн/л. В то же время после праздников ожидается удешевление жирной молочной продукции — примерно на 30–35%.

Мясо

Свинина — до 300 грн/кг (+20 грн).

Курятина дорожает умеренно: в пределах 2–6%, в зависимости от вида:

  • филе — около 244 грн/кг,
  • бедро — 146 грн/кг,
  • тушка — 119–127 грн/кг.

При этом на рынке достаточно предложения, поэтому резкого скачка цен на курятину не ожидают.

Почему растут цены

Аналитики называют две ключевые причины:

Предпраздничный ажиотаж, который ежегодно разогревает цены.

Военные риски и дополнительные расходы производителей (в частности на генераторы и логистику).

В результате отдельные продукты могут подорожать до 10% уже в середине — конце декабря.

Когда начнется пик цен и что покупать заранее

Самые выгодные закупки — до 15 декабря, пока супермаркеты удерживают акции.

Что стоит купить заранее:

  • мясо для заморозки,
  • консервы,
  • крупы, макароны и другие сухие продукты.

После 20 декабря:

мясо, деликатесы и часть готовой продукции — подорожают,

молочные продукты, вероятно, останутся в нынешнем ценовом коридоре.

Что будет после праздников

В январе цены традиционно снижаются. Больше всего может подешеветь молочная продукция, которая быстро теряет спрос после праздничного периода.

