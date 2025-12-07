Які продукти різко подорожчають перед Новим роком: коли буде пік цін і що варто купити вже зараз

Продукти різко подорожчають у грудні: що купити завчасно, щоб не переплатити перед святами.

Фото: glavred

В Україні розпочинається традиційний передноворічний період подорожчання продуктів. Уже з перших чисел грудня ціни на окремі товари почали зростати, а ближче до свят очікується справжній пік.

Передсвятковий попит може підштовхнути вартість найпопулярніших продуктів до 7–10%, а деякі позиції — навіть більше. Про це повідомляє «Фокус», посилаючись на економістів та аналітиків аграрного ринку.

Далі у матеріалі — що саме подорожчає найбільше, коли чекати піку цін та які продукти варто купити вже зараз, щоб заощадити.

Які продукти подорожчають найбільше

Яйця

Ціни можуть піднятися до 80–100 грн за десяток. На ринку очікується сезонний ажіотаж, а також додаткові витрати виробників на зберігання продукції.

Молочні продукти

Молоко може зрости до 80 грн/л. Водночас після свят очікується здешевлення жирної молочної продукції — приблизно на 30–35%.

М’ясо

Свинина — до 300 грн/кг (+20 грн).

Курятина дорожчає помірно: у межах 2–6%, залежно від виду:

філе — близько 244 грн/кг,

стегно — 146 грн/кг,

тушка — 119–127 грн/кг.

При цьому на ринку достатньо пропозиції, тож різкого стрибка цін на курятину не очікують.

Чому зростають ціни

Аналітики називають дві ключові причини:

Передсвятковий ажіотаж, який щороку розігріває ціни.

Воєнні ризики та додаткові витрати виробників (зокрема на генератори й логістику).

Унаслідок цього окремі продукти можуть подорожчати до 10% уже в середині — кінці грудня.

Коли почнеться пік цін і що купувати заздалегідь

Найвигідніше робити закупи до 15 грудня, поки супермаркети утримують акції.

Що варто купити завчасно:

м’ясо для заморожування,

консерви,

крупи, макарони та інші сухі продукти.

Після 20 грудня:

м’ясо, делікатеси та частина готової продукції — подорожчають,

молочні продукти, ймовірно, залишаться в нинішньому ціновому коридорі.

Що буде після свят

У січні ціни традиційно знижуються. Найбільше може подешевшати молочна продукція, яка швидко втрачає попит після святкового періоду.

