Обвинуваченого відправили під варту: перебування його в суді у скляній кабіні не порушує право на захист — постанова ККС ВС

У касаційній скарзі захисник зазначив про порушення права обвинуваченого на захист внаслідок відмови суду першої інстанції в задоволенні клопотання про перебування його поруч із захисником, а не в скляній кабіні.

Перебування обвинуваченого, якому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у скляній кабіні в залі судових засідань, а не поруч із захисником поза межами кабіни, не порушує його право на захист. Про це йдеться у постанові ККС ВС від 6 листопада 2025 року у справі № 335/4734/18 (провадження № 51-4644км24).

Залишаючи без зміни вирок суду апеляційної інстанції, Верховний Суд вказав, що відповідно до Інструкції з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів у залі судового засідання місце для тримання обвинувачених (підсудних), засуджених обладнується загородженнями відповідно до вимог Державних будівельних норм України (ДБН). На вікнах залів судових засідань, незалежно від поверховості, встановлюються ґрати. Ця Інструкція не містить випадків можливості перебування обвинуваченого, якому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, під час проведення судового засідання не у відповідному загородженні. Крім того, положеннями Інструкції не передбачено надання головуючим дозволу на перебування обвинуваченого, якому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не в спеціально відведеному місці.

Безпека в залі є умовою справедливого судового розгляду з огляду на значення, яке надається правам захисту осіб, а тому будь-які заходи, що обмежують участь обвинуваченого під час судового засідання або накладають обмеження на нього чи його відносини з адвокатом, повинні бути застосовані, доки це необхідно, і мають бути пропорційні ризикам у кожному конкретному випадку. У цьому кримінальному провадженні засуджений обвинувачувався у скоєнні тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі, раніше неодноразово судимий за вчинення тяжких злочинів, усі загородження, які обладнані в судах для перебування обвинувачених, відповідають вимогам ДБН та надають можливість обвинуваченим ефективно використовувати свої права, зокрема право на захист і спілкування із захисником.

