Обвиняемого отправили под стражу: его пребывание в суде в стеклянной кабине не нарушает право на защиту — постановление КУС ВС

В кассационной жалобе защитник указал на нарушение права обвиняемого на защиту вследствие отказа суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства о его пребывании рядом с защитником, а не в стеклянной кабине.

Пребывание обвиняемого, которому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в стеклянной кабине в зале судебных заседаний, а не рядом с защитником вне пределов кабины, не нарушает его право на защиту. Об этом говорится в постановлении КУС ВС от 6 ноября 2025 года по делу № 335/4734/18 (производство № 51-4644км24).

В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили его по ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 289 УК Украины. В кассационной жалобе защитник указал на нарушение права обвиняемого на защиту вследствие отказа суда первой инстанции удовлетворить ходатайство о пребывании его рядом с защитником, а не в стеклянной кабине.

Оставляя без изменений приговор суда апелляционной инстанции, Верховный Суд указал, что согласно Инструкции по организации конвоирования и содержания в судах обвиняемых (подсудимых), осужденных по требованию судов в зале судебного заседания место для содержания обвиняемых (подсудимых), осужденных оборудуется ограждениями в соответствии с требованиями Государственных строительных норм Украины (ДБН). На окнах залов судебных заседаний, независимо от этажности, устанавливаются решетки. Эта Инструкция не содержит случаев возможности пребывания обвиняемого, которому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, во время проведения судебного заседания вне соответствующего ограждения. Кроме того, положениями Инструкции не предусмотрено предоставление председательствующим разрешения на пребывание обвиняемого, которому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не в специально отведенном месте.

Безопасность в зале является условием справедливого судебного разбирательства, учитывая значение, которое придается правам защиты лиц, поэтому любые меры, ограничивающие участие обвиняемого во время судебного заседания или налагающие ограничения на него или его отношения с адвокатом, должны применяться лишь пока это необходимо и быть пропорциональны рискам в каждом конкретном случае. В данном уголовном производстве осужденный обвинялся в совершении тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы, ранее неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, все ограждения, которые оборудованы в судах для пребывания обвиняемых, соответствуют требованиям ДБН и предоставляют возможность обвиняемым эффективно использовать свои права, в частности право на защиту и общение с защитником.

