Apple Music, Spotify та YouTube Music блокуватимуть російську музику – РНБО та СБУ готують списки

Понад 120 російських артистів планують прибрати зі стримінгів в Україні.

Фото: MakeUseOf

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російську музику в Україні планують заблокувати на Apple Music, Spotify, YouTube Music та інших стримінгових платформах на підставі рішень Ради національної безпеки і оборони. Наразі триває процес щодо перших 120 російських виконавців. Про це в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив голова підкомітету Верховної Ради з питань музичної індустрії, президент Всеукраїнської асоціації музичних подій UAME Олександр Санченко.

За його словами, UAME створила відкриту Google-форму та звернулася до музичних медіа з проханням долучитися до формування переліку російських артистів. Списки передають до Служби безпеки України, після чого СБУ або Міністерство культури подають матеріали на розгляд РНБО. Частина виконавців уже отримала обмежувальні рішення, інші — перебувають у процесі.

Санченко також повідомив, що відбулася комунікація з представниками стримінгових сервісів щодо технічної реалізації блокування. За їхніми словами, можливі два механізми: або законодавча заборона за мовною ознакою, або блокування конкретних артистів на підставі санкцій РНБО з обмеженням доступу за геолокацією чи повним видаленням контенту у випадках, пов’язаних із тероризмом.

Перший варіант, за словами депутата, не відповідає зобов’язанням України в межах євроінтеграції. Тому зараз в Офісі президента та профільному підкомітеті парламенту працюють над прискоренням ухвалення санкційних рішень РНБО щодо конкретних виконавців.

Він зазначив, що після завершення процедур інформацію про близько 120 артистів планують офіційно передати стримінговим платформам. Чи всі сервіси погодяться виконувати такі рішення, стане зрозуміло орієнтовно до березня 2026 року.

Коментуючи питання так званих «хороших росіян», щодо яких РНБО може не ухвалювати санкцій, Санченко повідомив, що це питання залишається відкритим. «Ще в минулому законодавстві ми передбачали "білі списки", там є процедура, поки нуль артистів в тих списках. Це означає, що цей артист публічно пише в СБУ, що засуджує російську агресію, і далі приймається рішення, що ми його можемо залишати в медійному полі. Ми зробили такий жест декілька років тому, бо думали, що це буде їх спонукати виходити з такою позицією, що нам було важливо інформаційно, але ніхтотне подався», – зазначив голова підкомітету.

Щодо російськомовних пісень українських виконавців, Санченко зазначив, що їхня кількість, на його думку, зменшуватиметься природним шляхом, особливо за умови державної підтримки україномовної музики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.