Apple Music, Spotify и YouTube Music будут блокировать российскую музыку – СНБО и СБУ готовят списки

Более 120 российских артистов планируют удалить из стриминговых сервисов в Украине.

Российскую музыку в Украине планируют заблокировать на Apple Music, Spotify, YouTube Music и других стриминговых платформах на основании решений Совета национальной безопасности и обороны. Сейчас идет процесс по первым 120 российским исполнителям. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам музыкальной индустрии, президент Всеукраинской ассоциации музыкальных событий UAME Александр Санченко.

По его словам, UAME создала открытую Google-форму и обратилась к музыкальным медиа с просьбой присоединиться к формированию перечня российских артистов. Списки передают в Службу безопасности Украины, после чего СБУ или Министерство культуры подают материалы на рассмотрение СНБО. Часть исполнителей уже получила ограничительные решения, другие — находятся в процессе.

Санченко также сообщил, что состоялась коммуникация с представителями стриминговых сервисов по поводу технической реализации блокировки. По их словам, возможны два механизма: либо законодательный запрет по языковому признаку, либо блокировка конкретных артистов на основании санкций СНБО с ограничением доступа по геолокации или полным удалением контента в случаях, связанных с терроризмом.

Первый вариант, по словам депутата, не соответствует обязательствам Украины в рамках евроинтеграции. Поэтому сейчас в Офисе президента и профильном подкомитете парламента работают над ускорением принятия санкционных решений СНБО в отношении конкретных исполнителей.

Он отметил, что после завершения процедур информацию о около 120 артистах планируют официально передать стриминговым платформам. Согласятся ли все сервисы выполнять такие решения, станет понятно ориентировочно к марту 2026 года.

Комментируя вопрос так называемых «хороших россиян», в отношении которых СНБО может не принимать санкций, Санченко сообщил, что этот вопрос остается открытым. «Еще в прошлом законодательстве мы предусматривали «белые списки», там есть процедура, пока ноль артистов в тех списках. Это означает, что этот артист публично пишет в СБУ, что осуждает российскую агрессию, и далее принимается решение, что мы его можем оставлять в медийном поле. Мы сделали такой жест несколько лет назад, потому что думали, что это будет побуждать их выходить с такой позицией, что нам было важно информационно, но никто не подался», – отметил глава подкомитета.

Что касается русскоязычных песен украинских исполнителей, Санченко отметил, что их количество, по его мнению, будет уменьшаться естественным путем, особенно при условии государственной поддержки украиноязычной музыки.

