  1. Суспільство
  2. / У світі

Cloudflare пояснила причини масштабного збою, через який «лягли» сайти по всьому світу

12:10, 19 листопада 2025
У Cloudflare заявили, що сайти «поклала» технічна помилка в системі Bot Management.
Cloudflare пояснила причини масштабного збою, через який «лягли» сайти по всьому світу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Cloudflare оприлюднила детальний розбір інциденту, що 18 листопада спричинив один із найбільших збоїв у глобальній мережі за останні шість років.

Збій зачепив роботу глобальних платформ: ChatGPT, Spotify, X (Twitter), League of Legends, Roblox, PayPal, Canva, низку медіа — включно із «Судово-юридичною газетою».

У компанії назвали цей збій «найсерйознішим із 2019 року».

Що сталося?

Першопричиною стала помилка в роботі системи Bot Management — ключового інструмента, який аналізує трафік та відсіює шкідливі запити. Через некоректну зміну в налаштуваннях запиту у базі даних ClickHouse система почала генерувати дублікати даних. Конфігураційний файл для моделі машинного навчання збільшився більше ніж удвічі та перевищив допустимі ліміти пам’яті.

Це спричинило збій у головній проксі-системі, яка маршрутизує трафік. Клієнти, що використовували показники ботів у власних правилах, почали випадково блокувати легітимних користувачів — натомість компанії, які цією функцією не користувалися, залишилися онлайн.

Важливо: у Cloudflare підкреслили, що інцидент не був пов’язаний із DNS, кібератакою чи новими системами на основі генеративних технологій. Проблема виникла виключно у внутрішній логіці оновлення конфігурацій Bot Management.

Як компанія реагувала?

Спершу інженери припустили, що мережею прокочується масштабна DDoS-атака. Лише після подальшої діагностики вдалося виявити кореневу причину й зупинити поширення проблемного конфігураційного файлу. Після відкату до попередньої версії мережа поступово відновила роботу — основний трафік нормалізувався приблизно о 14:30 UTC, а повне відновлення відбулося о 17:06.

Що обіцяє Cloudflare?

Компанія анонсувала чотири системні зміни, щоб уникнути подібних випадків:

  • посилити перевірку конфігураційних файлів за принципом обробки користувацького введення;
  • розширити кількість глобальних «kill switch» для критичних функцій;
  • унеможливити ситуації, коли core dump або звіти про помилки можуть перевантажувати систему;
  • повністю переглянути режими відмови в ключових проксі-модулях.

Cloudflare вибачилася перед клієнтами, наголосивши, що будь-який простій у її інфраструктурі має глобальні наслідки, адже через її мережу проходить близько 20% усього інтернету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]