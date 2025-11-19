Cloudflare объяснила причины масштабного сбоя, из-за которого «легли» сайты по всему миру

В Cloudflare заявили, что сайты «положила» техническая ошибка в системе Bot Management.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Cloudflare опубликовала детальный разбор инцидента, который 18 ноября вызвал один из крупнейших сбоев в глобальной сети за последние шесть лет.

Сбой затронул работу глобальных платформ: ChatGPT, Spotify, X (Twitter), League of Legends, Roblox, PayPal, Canva, ряд медиа — включая «Судебно-юридическую газету».

В компании назвали этот сбой «самым серьезным с 2019 года».

Что произошло?

Первопричиной стала ошибка в работе системы Bot Management — ключевого инструмента, который анализирует трафик и отсекает вредоносные запросы. Из-за некорректного изменения в настройках запроса в базе данных ClickHouse система начала генерировать дубликаты данных. Конфигурационный файл для модели машинного обучения увеличился более чем вдвое и превысил допустимые лимиты памяти.

Это вызвало сбой в главной прокси-системе, которая маршрутизирует трафик. Клиенты, использовавшие показатели ботов в своих правилах, начали случайно блокировать легитимных пользователей — в то время как компании, которые этой функцией не пользовались, оставались онлайн.

Важно: в Cloudflare подчеркнули, что инцидент не был связан с DNS, кибератакой или новыми системами на основе генеративных технологий. Проблема возникла исключительно во внутренней логике обновления конфигураций Bot Management.

Как компания реагировала?

Сначала инженеры предположили, что по сети проходит масштабная DDoS-атака. Лишь после дальнейшей диагностики удалось выявить коренную причину и остановить распространение проблемного конфигурационного файла. После отката к предыдущей версии сеть постепенно восстановила работу — основной трафик нормализовался примерно в 14:30 UTC, а полное восстановление произошло в 17:06.

Что обещает Cloudflare?

Компания анонсировала четыре системных изменения, чтобы избежать подобных случаев:

усилить проверку конфигурационных файлов по принципу обработки пользовательского ввода;

расширить количество глобальных «kill switch» для критических функций;

исключить ситуации, когда core dump или отчеты об ошибках могут перегружать систему;

полностью пересмотреть режимы отказа в ключевых прокси-модулях.

Cloudflare извинилась перед клиентами, подчеркнув, что любой простой в ее инфраструктуре имеет глобальные последствия, ведь через ее сеть проходит около 20% всего интернета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.