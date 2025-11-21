Юлия Свириденко анонсировала сокращение отключений света в ближайшие дни
В ближайшие дни могут уменьшить отключения света. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, она вместе с вице-премьером Алексеем Кулебой, и.о. министра энергетики Артемом Некрасовым, заместителем руководителя Офиса Президента Украины Виктором Микитой и главой "Укрэнерго" Виталием Зайченко провела совещание с руководителями областных военных администраций.
Темой переговоров была стабилизация энергоснабжения общин в регионах. Среди прочего, заслушивались доклады о ситуации с обеспечением людей и критической инфраструктуры светом и теплом.
"Обсудили пути сокращения продолжительности отключений. Поставила соответствующие задачи министерствам, компаниям и руководителям ОВА. Ожидаем сокращения отключений в ближайшие дни", - сообщила Свириденко.
