Юлія Свириденко анонсувала скорочення відключень світла найближчими днями

Юлія Свириденко провела нараду щодо стабілізації енергопостачання після російських обстрілів.

Фото: Юлія Свириденко

У найближчі дні можуть зменшити відключення світла. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, вона разом із віцепремʼєром Олексієм Кулебою, в.о. міністра енергетики Артемом Некрасовим, заступником керівника Офісу Президента України Віктором Микитою та головою "Укренерго" Віталієм Зайченком провела нараду з керівниками обласних військових адміністрацій.

Темою переговорів була стабілізація енергопостачання для громад в регіонах. Серед іншого заслухувалися доповіді про ситуацію із забезпеченням людей та критичної інфраструктури світлом та теплом.

"Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень. Поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні", - повідомила Свириденко.

