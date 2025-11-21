  1. В Україні

Юлія Свириденко анонсувала скорочення відключень світла найближчими днями

19:14, 21 листопада 2025
Юлія Свириденко провела нараду щодо стабілізації енергопостачання після російських обстрілів.
Юлія Свириденко анонсувала скорочення відключень світла найближчими днями
Фото: Юлія Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У найближчі дні можуть зменшити відключення світла. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, вона разом із віцепремʼєром Олексієм Кулебою, в.о. міністра енергетики Артемом Некрасовим, заступником керівника Офісу Президента України Віктором Микитою та головою "Укренерго" Віталієм Зайченком провела нараду з керівниками обласних військових адміністрацій.

Темою переговорів була стабілізація енергопостачання для громад в регіонах. Серед іншого заслухувалися доповіді про ситуацію із забезпеченням людей та критичної інфраструктури світлом та теплом.

"Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень. Поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні", - повідомила Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

світло Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддівське навантаження та розгляд справ поза межами строку: яку позицію займає ВП ВС

Суддівське навантаження не може бути єдиним та достатнім виправданням розгляду справи поза межами встановленого законом строку: Велика Палата.

Як українцям встановити народження або смерть на тимчасово окупованій території — роз’яснення

Закон дозволяє підтвердити народження дитини або факт смерті близького через суд і отримати свідоцтво українського зразка.

Верховний Суд про «небезпечні гроші»: як в Україні стягуватимуть необґрунтовані активів

Суддя Верховного Суду Євген Петров розповів, хто повинен доводити законність активів, як збираються докази та чому «презумпція необґрунтованості» не повинна порушувати право власності.

П’ятирічний мораторій на перевірки: Перепочинок для малого бізнесу чи ризикований експеримент

Україна вводить п’ятирічний мораторій на перевірки малого бізнесу з переходом до цифрового контролю Smart Risk Monitoring, уряд обіцяє відновлення, але бізнес боїться тіньових схем.

Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]