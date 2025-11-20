У Тернополе спасатели нашли попугая среди руин разрушенной многоэтажки: видео

Птицу нашли среди обломков и хрупких конструкций разрушенного здания.

В Тернополе во время разбора завалов девятиэтажного дома, поврежденного российской ракетой, спасатели ГСЧС обнаружили живого попугая.

Птицу нашли среди обломков и хрупких конструкций разрушенного здания.

Спасатели подчеркивают: такие истории напоминают, насколько хрупка жизнь и насколько жестока война.

Отметим, что в Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара по жилым многоэтажкам. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

По его словам, всю ночь спасатели работали на месте трагедии, и работы продолжаются до сих пор. Неизвестным остается местонахождение 22 человек, их поиски продолжаются. К ликвидации последствий привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины.

Из-за сильных разрушений и раздробленности конструкций на отдельных участках работают только вручную, что значительно усложняет поиск людей под завалами.

По состоянию на сейчас известно о 26 погибших, среди них — трое детей.

