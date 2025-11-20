  1. Видео
  2. / В Украине

У Тернополе спасатели нашли попугая среди руин разрушенной многоэтажки: видео

13:26, 20 ноября 2025
Птицу нашли среди обломков и хрупких конструкций разрушенного здания.
В Тернополе во время разбора завалов девятиэтажного дома, поврежденного российской ракетой, спасатели ГСЧС обнаружили живого попугая.

Спасатели подчеркивают: такие истории напоминают, насколько хрупка жизнь и насколько жестока война.

Отметим, что в Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара по жилым многоэтажкам. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

По его словам, всю ночь спасатели работали на месте трагедии, и работы продолжаются до сих пор. Неизвестным остается местонахождение 22 человек, их поиски продолжаются. К ликвидации последствий привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины.

Из-за сильных разрушений и раздробленности конструкций на отдельных участках работают только вручную, что значительно усложняет поиск людей под завалами.

По состоянию на сейчас известно о 26 погибших, среди них — трое детей.

ГСЧС Тернополь

Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

