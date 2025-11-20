В Тернополе все еще разыскивают 22 человек после ракетного удара по многоэтажкам – Зеленский
В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара по жилым многоэтажным домам. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.
По его словам, всю ночь спасатели работали на месте трагедии, и работы продолжаются до сих пор. Неизвестным остается местонахождение 22 человек, их поиски продолжаются. К ликвидации последствий привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины.
Из-за сильных разрушений и раздробленности конструкций на отдельных участках работают только вручную, что значительно осложняет поиск людей под завалами.
На данный момент известно о 26 погибших, среди них — трое детей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.