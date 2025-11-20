У Тернополі досі розшукують 22 людини після ракетного удару по багатоповерхівках – Зеленський

Через сильні руйнування та роздробленість конструкцій на окремих ділянках рятувальники працюють лише вручну.

У Тернополі продовжуються пошуково-рятувальні роботи після російського удару по житлових багатоповерхівках. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, всю ніч рятувальники працювали на місці трагедії, і роботи тривають досі. Невідомим залишається місцеперебування 22 людей, їхній пошук продовжується. До ліквідації наслідків залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України.

Через сильні руйнування та роздробленість конструкцій на окремих ділянках працюють лише вручну, що суттєво ускладнює пошук людей під завалами.

Станом на зараз відомо про 26 загиблих, серед них — троє дітей.

