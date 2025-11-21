  1. В Украине

Минэкономики ожидает рекорд приватизации в 2025 году — более 10 млрд грн доходов

19:39, 21 ноября 2025
Министр Алексей Соболев прогнозирует самые высокие доходы за последнее десятилетие.
Минэкономики ожидает рекорд приватизации в 2025 году — более 10 млрд грн доходов
Фото: facebook/oleksii.sobolev
Министерство экономики прогнозирует рекордные доходы от приватизации в 2025 году — более 10 млрд грн. Об этом сообщил министр Алексей Соболев, цитирует «Интерфакс-Украина».

«В этом году будет рекордный показатель за последние 10 лет. То есть от 10 млрд грн в этом году продадут», — сказал Соболев.

Он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе нужна максимальная приватизация государственных компаний, в частности стратегических. По его словам, присутствие частного владельца, который отвечает собственным капиталом, существенно меняет динамику корпоративного управления.

Правительство уже подало соответствующие законопроекты, зарегистрированные в экономическом комитете Верховной Рады. «Мы работаем с Радой, чтобы она эти законы провела и мы могли это сделать. Политическая воля на это есть», — добавил министр.

