Мінекономіки очікує рекорд приватизації у 2025 році — понад 10 млрд грн надходжень

Міністерство економіки прогнозує рекордні надходження від приватизації у 2025 році — понад 10 млрд грн. Про це повідомив міністр Олексій Соболев, цитує «Інтерфакс-Україна».

«Цього року буде рекордний показник за останні 10 років. Тобто від 10 млрд грн цього року продадуть», — сказав Соболев.

Він наголосив, що в довгостроковій перспективі потрібна максимальна приватизація державних компаній, зокрема стратегічних. За його словами, присутність приватного власника, який відповідає власним капіталом, суттєво змінює динаміку корпоративного управління.

Уряд уже подав відповідні законопроєкти, зареєстровані в економічному комітеті Верховної Ради. «Ми працюємо з Радою, щоб вона ці закони провела і ми могли це зробити. Політична воля на це є», — додав міністр.

