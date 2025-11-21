Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

В Верховную Раду поступил законопроект № 14236 от 20.11.2025 о внесении изменений в статью 10 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" относительно гарантий выплаты заработной платы работникам в период вынужденного невыполнения своих трудовых обязанностей вследствие ведения боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы.

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», которыми предусматривается установить, что непринятие работодателем надлежащих организационно-правовых мер в отношении работников, которые не имели возможности выполнять свои трудовые обязанности по причинам, не зависящим от них, не может быть основанием для лишения их права на получение оплаты труда.

Работникам, которые вынужденно не выполняли свои трудовые обязанности вследствие ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы, подлежит выплата среднего заработка за весь период вынужденного невыполнения работы.

Необходимость законопроекта его авторы обосновывают следующим.

Согласно частям второй-четвертой статьи 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы.

Работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства относительно сроков оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло вследствие ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы.

Освобождение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает его от обязанности выплаты заработной платы. В случае невозможности своевременной выплаты заработной платы вследствие ведения боевых действий срок выплаты заработной платы может быть отложен до момента восстановления деятельности предприятия.

Еще 26 октября 2022 года в постановлении по делу № 905/857/19 Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что «нормами трудового законодательства не предусмотрено оснований для освобождения работодателя от выплаты работнику заработной платы в случае обстоятельств непреодолимой силы. Выплата заработной платы работнику — это обязанность работодателя. Заработная плата — это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое работодатель должен заплатить работнику за труд, который выполнен или должен быть выполнен. Обязанность работодателя выплатить работнику заработную плату не является ответственностью в понимании статьи 617 Гражданского кодекса Украины, от которой работодатель может быть освобожден вследствие случая или непреодолимой силы».

Также Верховный Суд Украины в постановлении от 20 августа 2025 года по делу № 337/4651/23 приходит к выводу о том, что «военная агрессия, введение военного положения, нахождение населённого пункта под оккупацией и обстрелы не освобождают работодателя от обязанности по оплате труда работников. Если работодатель не принял решение о приостановлении трудовых отношений в условиях оккупации, негативные правовые последствия его бездействия не могут возлагаться на работника как более слабую сторону. Работникам, которые вынужденно не выполняли трудовые обязанности из-за оккупации и угрозы жизни, подлежит выплата среднего заработка за весь период вынужденного невыполнения работы».

Вместе с тем судебная практика признает, что в Кодексе законов о труде Украины отсутствует норма права, которая бы регулировала вопрос выплаты среднего заработка за время незаконного приостановления действия трудового договора, поскольку это не является ни простоем, ни увольнением работника. Об этом неоднократно говорил Верховный Суд, например, в Постановлении от 30 октября 2025 года по делу № 206/4800/23.

КГС также отметил, что, с учетом положений статьи 43 Конституции Украины, наиболее подобным (аналогичным) к этой ситуации является применение частей первой, второй статьи 235 КЗоТ Украины.

Восстановление нарушенного права работника на труд должно осуществляться не только признанием приказа о приостановлении действия трудового договора с работником незаконным и восстановлением действия трудового договора, но также выплатой работодателем работнику среднего заработка за время вынужденного прогула, применяя нормы статьи 235 КЗоТ Украины.

Возмещение заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат работникам за время приостановления действия трудового договора в полном объеме возлагается на государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины, в случае обоснованности приостановления действия трудового договора. Если же незаконные действия работодателя (незаконное приостановление действия трудового договора) лишили работника возможности работать, то на работодателя возлагается обязанность возместить работнику среднюю заработную плату за время его вынужденного прогула».

Суд, установив нарушение законодательства об оплате труда (как-то невыплата заработной платы), должен определить размер суммы, которая не была выплачена работнику при увольнении, что является надлежащим и эффективным способом защиты его нарушенных трудовых прав и призвано обеспечить надлежащее выполнение решения суда. К аналогичному по содержанию выводу Верховный Суд пришел в постановлении от 29 мая 2024 года по делу № 757/17927/22 (производство № 61-16707св23), а также Объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда в постановлении от 05 мая 2025 года по делу № 758/4178/22 (производство № 61-6935сво24).

Таким образом, депутаты пытаются заполнить выявленный судебной практикой пробел в законодательстве, а именно — отсутствие механизма выплаты в случае вынужденной невозможности работать. Это логичный шаг, направленный на устранение правовой неопределенности, существующей в сфере оплаты труда во время войны.

Автор: Тарас Лученко

