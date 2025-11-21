  1. В Украине

Двойные убытки государству: НАБУ и САП разоблачили схему незаконного завладения базой флота в порту Черноморск

18:52, 21 ноября 2025
НАБУ сообщило о подозрении четырем участникам коррупционной схемы.
Двойные убытки государству: НАБУ и САП разоблачили схему незаконного завладения базой флота в порту Черноморск
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НАБУ сообщает, что вместе с САП разоблачили коррупционную схему на государственном предприятии "Чоразморшлях".

По данным следствия, государство понесло двойной ущерб: сначала было незаконно присвоено имущество, а впоследствии растрачены средства, полученные от его продажи.

В НАБУ сообщают, что в январе 2020 и.о. начальника Черноморпути инициировала продажа главной базы технического обслуживания флота в порту Черноморск площадью 4,3 гектара с выходом к морю.

Отмечается, что на тот момент отчуждение такого имущества запрещал мораторий. Несмотря на это, должностное лицо привлекло оценщика, который искусственно занизил стоимость объекта как минимум с 59 млн грн до 6,5 млн грн.

После этого базу флота реализовали через незаконные торги сообщникам за 13,5 млн грн. В дальнейшем её внесли в уставный капитал ООО соорганизатора схемы, фактически легализовав имущество, вероятно полученное преступным путём.

Следователи установили, что 11,5 млн грн, полученные государственным предприятием от продажи базы, перевели на счёт подконтрольного общества якобы как оплату за обслуживание судов «Геническ» и «Херсонес». На самом деле эти суда находились в Индии, а фирма не имела никакого отношения к их обслуживанию.

НАБУ и САП сообщили о подозрении четырём участникам схемы. Двум из них — оценщику и соорганизатору — подозрения объявили заочно. Бывшего и.о. начальника предприятия и его сообщника задержали.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая запустила «TAX Control», но без определенных правил: юристы предупреждают о рисках

ГНС запускает «TAX Control» без обнародованных критериев риска — эксперты видят угрозы правам бизнеса.

Судейская нагрузка и рассмотрение дел за пределами сроков: какой позиции придерживается БП ВС

Судейская нагрузка не может быть единственным и достаточным оправданием рассмотрения дела за пределами установленного законом срока: Большая Палата.

Как украинцам установить рождение или смерть на временно оккупированной территории — разъяснение

Закон позволяет подтвердить рождение ребенка или факт смерти близкого через суд и получить свидетельство украинского образца.

Верховный Суд о «опасных деньгах»: как в Украине будут взыскивать необоснованные активы

Судья Верховного Суда Евгений Петров рассказал, кто должен доказывать законность активов, как собираются доказательства и почему «презумпция необоснованности» не должна нарушать право собственности.

Пятилетний мораторий на проверки: передышка для малого бизнеса или рискованный эксперимент

Украина вводит пятилетний мораторий на проверки малого бизнеса с переходом к цифровому контролю Smart Risk Monitoring, правительство обещает восстановление, но бизнес опасается теневых схем.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]