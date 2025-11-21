Двойные убытки государству: НАБУ и САП разоблачили схему незаконного завладения базой флота в порту Черноморск

НАБУ сообщило о подозрении четырем участникам коррупционной схемы.

НАБУ сообщает, что вместе с САП разоблачили коррупционную схему на государственном предприятии "Чоразморшлях".

По данным следствия, государство понесло двойной ущерб: сначала было незаконно присвоено имущество, а впоследствии растрачены средства, полученные от его продажи.

В НАБУ сообщают, что в январе 2020 и.о. начальника Черноморпути инициировала продажа главной базы технического обслуживания флота в порту Черноморск площадью 4,3 гектара с выходом к морю.

Отмечается, что на тот момент отчуждение такого имущества запрещал мораторий. Несмотря на это, должностное лицо привлекло оценщика, который искусственно занизил стоимость объекта как минимум с 59 млн грн до 6,5 млн грн.

После этого базу флота реализовали через незаконные торги сообщникам за 13,5 млн грн. В дальнейшем её внесли в уставный капитал ООО соорганизатора схемы, фактически легализовав имущество, вероятно полученное преступным путём.

Следователи установили, что 11,5 млн грн, полученные государственным предприятием от продажи базы, перевели на счёт подконтрольного общества якобы как оплату за обслуживание судов «Геническ» и «Херсонес». На самом деле эти суда находились в Индии, а фирма не имела никакого отношения к их обслуживанию.

НАБУ и САП сообщили о подозрении четырём участникам схемы. Двум из них — оценщику и соорганизатору — подозрения объявили заочно. Бывшего и.о. начальника предприятия и его сообщника задержали.

