Подвійні збитки державі: НАБУ і САП викрили схему незаконного заволодіння базою флоту в порту Чорноморськ

18:52, 21 листопада 2025
НАБУ повідомило про підозру чотирьом учасникам корупційої схеми.
НАБУ повідомляє, що разом із САП викрило корупційну схему на державному підприємстві "Чоразморшлях".

За даними слідства, держава зазнала подвійних збитків: спершу було незаконно привласнено майно, а згодом розтрачено кошти, отримані від його продажу.

У НАБУ повідомляють, що у січні 2020 року в.о. начальника Чоразморшляху ініціював продаж головної бази технічного обслуговування флоту в порту Чорноморськ площею 4,3 гектари з виходом до моря.

Зазначається, що на той момент відчуження такого майна забороняв мораторій. Попри це, посадовець залучив оцінювача, який штучно знизив вартість об’єкта щонайменше з 59 млн грн до 6,5 млн грн.

Після цього базу флоту реалізували через незаконні торги спільникам за 13,5 млн грн. Надалі її внесли до статутного капіталу ТОВ співорганізатора схеми, фактично легалізувавши майно, ймовірно одержане злочинним шляхом.

Слідчі встановили, що 11,5 млн грн, отримані державним підприємством від продажу бази, перевели на рахунок підконтрольного товариства нібито як оплату за обслуговування суден «Геническ» і «Херсонес». Насправді ці судна перебували в Індії, а фірма не мала жодного стосунку до їхнього обслуговування.

НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом учасникам оборудки. Двом із них — оцінювачу та співорганізатору — підозри оголосили заочно. Колишнього в.о. начальника підприємства та його спільника затримали.

НАБУ

