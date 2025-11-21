  1. В Украине

Гетманцев: Украинцы все чаще рассчитываются безналично, но дроп-схемы остаются угрозой

18:11, 21 ноября 2025
Даниил Гетманцев сообщил, что украинцы за девять месяцев 2025 года совершили 6,7 млрд безналичных платежей, однако, несмотря на это, в стране сохраняется угроза теневых дроп-схем.
Гетманцев: Украинцы все чаще рассчитываются безналично, но дроп-схемы остаются угрозой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За 9 месяцев 2025 года украинцы совершили 6,7 млрд безналичных операций — это на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка.

В целом за три квартала количество всех транзакций (наличных и безналичных) составило около 7 млрд на сумму 5,2 трлн грн. При этом доля безналичных расчетов составила 3,4 трлн грн, что на 9,9% больше, чем в прошлом году. Безналичные операции преобладали как по количеству (95,4%), так и по сумме (65,4%).

По словам Гетманцева, самыми популярными видами безналичных транзакций остаются:

— покупки в торговых сетях (средний чек — 345 грн),

— интернет-платежи (598 грн),

— переводы с карты на карту (1847 грн).

По состоянию на сентябрь 59,6% активных карт были бесконтактными. Как отметил Гетманцев, банковская инфраструктура продолжает развиваться — в Украине работает почти 549 тысяч POS-терминалов (+10,5% с начала года), тогда как количество банкоматов немного сократилось — до 15,6 тысяч.

В структуре безналичных платежей особенно важную роль играют переводы с карты на карту: на них приходится 911,5 млрд грн, или 26,7% общего объема безналичных средств, несмотря на то, что они составляют только 7,3% всех операций по количеству.

«С одной стороны, это довольно позитивный тренд — динамика использования безналичных и бесконтактных платежей подтверждает удобство этих сервисов для граждан и высокий уровень доверия к банковской системе.

С другой — у нас по-прежнему сохраняется риск использования безналичных расчетов в незаконных схемах: с дропами, уклонением от налогообложения и так далее», — заявил Гетманцев.

Он добавил, что, по оценкам НБУ, объем операций через дропов может достигать до 200 млрд грн ежегодно. И такие схемы всегда связаны с незаконной деятельностью — уклонением от налогов, мошенничеством и прочими правонарушениями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Даниил Гетманцев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая запустила «TAX Control», но без определенных правил: юристы предупреждают о рисках

ГНС запускает «TAX Control» без обнародованных критериев риска — эксперты видят угрозы правам бизнеса.

Судейская нагрузка и рассмотрение дел за пределами сроков: какой позиции придерживается БП ВС

Судейская нагрузка не может быть единственным и достаточным оправданием рассмотрения дела за пределами установленного законом срока: Большая Палата.

Как украинцам установить рождение или смерть на временно оккупированной территории — разъяснение

Закон позволяет подтвердить рождение ребенка или факт смерти близкого через суд и получить свидетельство украинского образца.

Верховный Суд о «опасных деньгах»: как в Украине будут взыскивать необоснованные активы

Судья Верховного Суда Евгений Петров рассказал, кто должен доказывать законность активов, как собираются доказательства и почему «презумпция необоснованности» не должна нарушать право собственности.

Пятилетний мораторий на проверки: передышка для малого бизнеса или рискованный эксперимент

Украина вводит пятилетний мораторий на проверки малого бизнеса с переходом к цифровому контролю Smart Risk Monitoring, правительство обещает восстановление, но бизнес опасается теневых схем.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]