Гетманцев: Украинцы все чаще рассчитываются безналично, но дроп-схемы остаются угрозой

Даниил Гетманцев сообщил, что украинцы за девять месяцев 2025 года совершили 6,7 млрд безналичных платежей, однако, несмотря на это, в стране сохраняется угроза теневых дроп-схем.

За 9 месяцев 2025 года украинцы совершили 6,7 млрд безналичных операций — это на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка.

В целом за три квартала количество всех транзакций (наличных и безналичных) составило около 7 млрд на сумму 5,2 трлн грн. При этом доля безналичных расчетов составила 3,4 трлн грн, что на 9,9% больше, чем в прошлом году. Безналичные операции преобладали как по количеству (95,4%), так и по сумме (65,4%).

По словам Гетманцева, самыми популярными видами безналичных транзакций остаются:

— покупки в торговых сетях (средний чек — 345 грн),

— интернет-платежи (598 грн),

— переводы с карты на карту (1847 грн).

По состоянию на сентябрь 59,6% активных карт были бесконтактными. Как отметил Гетманцев, банковская инфраструктура продолжает развиваться — в Украине работает почти 549 тысяч POS-терминалов (+10,5% с начала года), тогда как количество банкоматов немного сократилось — до 15,6 тысяч.

В структуре безналичных платежей особенно важную роль играют переводы с карты на карту: на них приходится 911,5 млрд грн, или 26,7% общего объема безналичных средств, несмотря на то, что они составляют только 7,3% всех операций по количеству.

«С одной стороны, это довольно позитивный тренд — динамика использования безналичных и бесконтактных платежей подтверждает удобство этих сервисов для граждан и высокий уровень доверия к банковской системе.

С другой — у нас по-прежнему сохраняется риск использования безналичных расчетов в незаконных схемах: с дропами, уклонением от налогообложения и так далее», — заявил Гетманцев.

Он добавил, что, по оценкам НБУ, объем операций через дропов может достигать до 200 млрд грн ежегодно. И такие схемы всегда связаны с незаконной деятельностью — уклонением от налогов, мошенничеством и прочими правонарушениями.

