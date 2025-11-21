Гетманцев: Українці дедалі частіше розраховуються безготівково, але дроп-схеми залишаються загрозою

Данило Гетманцев повідомив, що українці за дев’ять місяців 2025 року здійснили 6,7 млрд безготівкових платежів, однак попри це в країні зберігається загроза тіньових дроп-схем.

За 9 місяців 2025 року українці здійснили 6,7 млрд безготівкових операцій — це на 11,7% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Національного банку.

Загалом за три квартали кількість усіх транзакцій (готівкових і безготівкових) склала близько 7 млрд на суму 5,2 трлн грн. При цьому частка безготівкових розрахунків становила 3,4 трлн грн, що на 9,9% більше, ніж торік. Безготівкові операції переважали як за кількістю (95,4%), так і за сумою (65,4%).

За словами Гетманцева, найпопулярніші типи безготівкових транзакцій:

покупки в торговельних мережах (середній чек — 345 грн),

інтернет-платежі (598 грн),

перекази з картки на картку (1847 грн).

Станом на вересень 59,6% активних карток були безконтактними. За словами Гетманцева, банківська інфраструктура також розвивається — в Україні працює майже 549 тисяч POS-терміналів (+10,5% з початку року), хоча кількість банкоматів дещо скоротилася — до 15,6 тисяч.

У структурі безготівкових платежів особливу роль відіграють перекази з картки на картку: на них припадає 911,5 млрд грн, або 26,7% загального обсягу безготівкових коштів, попри те що вони становлять лише 7,3% усіх операцій за кількістю.

"З одного боку, це досить позитивний тренд – динаміка використання безготівкових і безконтактних платежів підтверджує зручність цих сервісів для громадян та високий рівень довіри до банківської системи.

З іншого – у нас досі зберігається ризик використання безготівкових платежів у незаконних схемах: з дропами, ухиленням від оподаткування тощо", - заявив Гетманцев.

Він додав, що за оцінками НБУ, обсяг операцій через дропів може сягати до 200 млрд грн щороку. І ці схеми завжди пов’язані з незаконною діяльністю — ухиленням від оподаткування, шахрайством тощо.

