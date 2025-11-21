Каждый второй военный успешно завершает курсы в «Армии+» – Генштаб ВСУ

Самые популярные – программы по кибербезопасности и противодействию ИПСО.

Более 45% военнослужащих, которые начинают обучение в приложении «Армия+», доходят до финального экзамена и сдают его. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Самые высокие показатели завершения имеют курсы:

«Информационная устойчивость: кибербезопасность» — 31 000 сданных экзаменов;

«Беспилотные системы. Основы БПЛА» — 22 000;

«Основы связи на поле боя» — 12 000;

«Общая подготовка» — 9700;

«Информационная устойчивость: противодействие вражеской ИПСО» — 9000.

Сейчас в «Армии+» доступно 17 курсов — от тактики и техники до психологической подготовки и финансовой грамотности.

В Генштабе добавили, что в ближайшее время добавят новые программы: планирование боя, международное гуманитарное право, кибергигиена.

Фото: Генштаб ВСУ

