Кожен другий військовий успішно завершує курси в «Армії+» – Генштаб ЗСУ

19:21, 21 листопада 2025
Найпопулярніші — програми з кібербезпеки та протидії ІПСО.
Понад 45% військовослужбовців, які розпочинають навчання в застосунку «Армія+», доходять до фінального іспиту та складають його. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Найвищі показники завершення мають курси:

  • «Інформаційна стійкість: кібербезпека» — 31 000 складених іспитів;
  • «Безпілотні системи. Основи БпЛА» — 22 000;
  • «Основи зв’язку на полі бою» — 12 000;
  • «Загальна підготовка» — 9700;
  • «Інформаційна стійкість: протидія ворожій ІПСО» — 9000.

Наразі в «Армії+» доступно 17 курсів — від тактики й техніки до психологічної підготовки та фінансової грамотності.

В Генштабі додали, що найближчим часом додадуть нові програми: планування бою, міжнародне гуманітарне право, кібергігієна.

Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ військові навчання Армія+

