Кожен другий військовий успішно завершує курси в «Армії+» – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніші — програми з кібербезпеки та протидії ІПСО.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Понад 45% військовослужбовців, які розпочинають навчання в застосунку «Армія+», доходять до фінального іспиту та складають його. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Найвищі показники завершення мають курси:

«Інформаційна стійкість: кібербезпека» — 31 000 складених іспитів;

«Безпілотні системи. Основи БпЛА» — 22 000;

«Основи зв’язку на полі бою» — 12 000;

«Загальна підготовка» — 9700;

«Інформаційна стійкість: протидія ворожій ІПСО» — 9000.

Наразі в «Армії+» доступно 17 курсів — від тактики й техніки до психологічної підготовки та фінансової грамотності.

В Генштабі додали, що найближчим часом додадуть нові програми: планування бою, міжнародне гуманітарне право, кібергігієна.

Фото: Генштаб ЗСУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.