Апелляция не помогла водителю избежать пятилетнего запрета на управление — детали дела

Водитель без прав повторно нарушил ПДД и проиграл апелляцию.

Херсонский апелляционный суд рассмотрел дело о водителе, который был оштрафован за повторное управление автомобилем без водительского удостоверения, несмотря на то, что ранее уже был лишён права управления.

Суд пришёл к выводу, что решение суда первой инстанции было законным, и оставил штраф и пятилетний запрет на вождение без изменений. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

Постановлением суда первой инстанции гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.5 ст.126 КУоАП и на него было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 40800 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет, без платного изъятия транспортного средства. Также взыскан судебный сбор в пользу государства.

13 июля 2025 года в 15:35 на ул. Паровозной, 2 в г. Херсоне водитель управлял автомобилем ВАЗ 2104, будучи лишённым права управления, повторно в течение года, чем нарушил требования п. 2.1. (а) ПДД Украины, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 126 КУоАП.

Рассмотрение в апелляционном суде

Адвокат подал апелляционную жалобу, ссылаясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального права и нарушение процессуальных норм. В обоснование доводов указал, что суд первой инстанции не учёл отсутствие доказательств управления, факта движения, момента остановки транспортного средства и обстоятельств составления протокола об административном правонарушении, а видеозапись, приобщённая к протоколу, является ненадлежащим доказательством.

Согласно ст. 294 КУоАП, апелляционный суд рассматривает дело в пределах апелляционной жалобы. Апелляционный суд не ограничен доводами жалобы, если в ходе рассмотрения дела будет установлено неправильное применение норм материального права или нарушение процессуальных норм.

Апелляционный суд может исследовать новые доказательства, которые ранее не были рассмотрены, если признает уважительными причины их непредоставления в местный суд либо необоснованным их отклонение судом первой инстанции.

Херсонский апелляционный суд пришёл к выводу, что в ходе рассмотрения не установлено оснований для отмены постановления суда первой инстанции, а вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности апелляционным судом не рассматривался. Ходатайство о закрытии дела в связи с истечением сроков, предусмотренных статьей 38 КУоАП, признано необоснованным.

Апелляционный суд отметил, что нарушений норм материального или процессуального права судом первой инстанции, которые могли бы повлиять на правильность принятого решения, не установлено.

Имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности объективно и в полной мере подтверждают наличие в действиях водителя состава административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.126 КУоАП.

Оснований для отмены постановления суда и закрытия дела нет.

По результатам апелляционного рассмотрения решено апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а постановление городского суда — без изменений (дело №766/11128/25).

