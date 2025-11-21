Апеляція не допомогла водію уникнути п’ятирічної заборони на керування — деталі справи

Водій без прав повторно порушив ПДР і програв апеляцію.

Херсонський апеляційний суд розглянув справу про водія, якого оштрафували за повторне керування автомобілем без посвідчення, попри те що він вже був позбавлений права керування.

Суд дійшов висновку, що рішення першої інстанції було законним, і залишив штраф та п’ятирічну заборону на водіння без змін. Про це розповіли у суді.

Суть справи

Постановою суду першої інстанції громадянина визнано винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення за ч.5 ст.126 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 40800 грн., з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 5 років, без оплатного вилучення транспортного засобу. Стягнуто на користь держави судовий збір.

Водій 13 липня 2025 року о 15:35 год. по вул. Паровозна, 2 у м. Херсоні керував транспортним засобом ВАЗ 2104, будучи позбавленим права керування транспортним засобом, повторно протягом року, чим порушив вимоги п. 2.1. (а) ПДР України, тобто вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 126 КУпАП.

Розгяд у апеляційному суді

Адвокат звернувся з апеляційною скаргою, посилаючись на невідповідність висновків суду обставинам справи, неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права. В обґрунтування доводів зазначив, що судом першої інстанції не враховано відсутність доказів керування його перебування у русі, моменту зупинки транспортного засобу та обставин складення протоколу про адміністративне правопорушення, а відеозапис події, доданий до протоколу, є неналежним доказом.

Згідно зі ст.294 КУпАП апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права.

Апеляційний суд може дослідити нові докази, які не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим судом.

Херсонський апеляційний суд дійшов висновку, що під час розгляду не встановлено підстав для скасування постанови суду першої інстанції та апеляційним судом не вирішувалося питання про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина, клопотання про закриття провадження в справі у зв`язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП, є необґрунтованим.

Апеляційний суд наголосив на тому, що порушень судом першої інстанції норм матеріального чи процесуального права, які б могли вплинути на правильність прийнятого судом першої інстанції рішення, не встановлено.

Наявні в матеріалах справи докази в їх сукупності об’єктивно і в повній мірі свідчать про наявність у діях водія складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.126 КУпАП.

Підстав для скасування постанови суду та закриття провадження у справі немає.

За результатом апеляційного перегляду вирішено апеляційну скаргу залишити без задоволення, а постанову міського суду - без змін (справа №766/11128/25).

