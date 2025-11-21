Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Бывший военнослужащий длительное время оспаривал неправильное начисление пенсии. Об этом свидетельствует решение Харьковского окружного административного суда по делу № 520/19770/25, рассмотренному по правилам упрощённого искового производства (без вызова сторон).

Истец просил признать противоправным бездействие Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области, учитывая отсутствие перерасчёта пенсии, назначенной ему по предыдущему судебному решению. Согласно материалам дела, на начало марта 2024 года ежемесячный размер выплат должен был превышать 31 тысячу грн. Однако должностные лица ПФУ, ссылаясь на максимальное ограничение пенсии, назначили её на уровне 29 тысяч грн. Таким образом, до конца 2024 года ветеран ежемесячно недополучал 2 тысячи грн.

Через год ситуация снова повторилась. По состоянию на 1 марта 2025 года «итоговая» пенсия с индексацией должна была достигать почти 33,5 тысячи грн. Однако управление ПФУ вновь снизило выплаты до 29 тысяч грн, увеличив ежемесячную разницу вдвое – до 4 тысяч грн. Именно этот факт и послужил причиной для подачи очередного иска в суд. Седой ветеран просил признать действия Пенсионного фонда незаконными: он ссылался на предыдущее судебное решение, которое уже обязало региональное управление ПФУ прекратить ограничение выплат, предусмотренных законодательством и правительственными постановлениями о ежегодной индексации пенсий. Фактически Фонд не только ограничил выплаты, но и вовсе проигнорировал индексации за два года – именно это подтверждалось письмом ПФУ от 10 июня 2025 года, в котором говорилось о якобы превышении максимально допустимого размера пенсии.

В свою очередь, Пенсионный фонд настаивал на правомерности своих действий: мол, на момент перерасчёта пенсии действовало положение законодательства, которое и предусматривало такое ограничение. Фонд исходил из того, что ограничение максимальной пенсии на дату перерасчёта было законным, и именно поэтому считал своё решение полностью правомерным. Не соглашаясь с таким подходом ответчика, истец подал в суд дополнительные объяснения, в которых ясно указал: Фонд, вопреки ранее вынесенному судебному решению, определил новый размер пенсии без ограничений только на фиксированную дату – 1 августа 2023 года, и именно поэтому уклонился от выплаты индексаций за 2024–2025 годы.

Суд внимательно рассмотрел все материалы: документы перерасчётов, письма ПФУ, аргументы сторон и нормативные акты. Как выяснилось, Фонд противоправно применял ограничение пенсии. В соответствии с действующим законодательством и прецедентами (включая решения Конституционного и Верховного судов), установление максимальной границы пенсии десятью прожиточными минимумами для лиц, получающих выплаты по Закону № 2262‑ХІІ – это неправомерная практика. Несмотря на то, что уже существовало предыдущее судебное решение, защищавшее право на полный размер пенсии, Фонд фактически повторял те же самые ошибки, снова уменьшая её размер. К сожалению, своими действиями должностные ПФУ демонстрировали пренебрежение судебным решением, которое никто не отменял и не оспаривал. Поэтому харьковский суд был вынужден констатировать двойное нарушение Фонда – не только в части начисления пенсии без ограничения, но и в части неосуществления индексаций за годы, когда размеры выплат должны были увеличиваться (согласно постановлениям Кабинета Министров).

«Отвоевал» не только деньги

В конце октября 2025 года Харьковский окружной административный суд вынес решение, которым удовлетворил иск бывшего военнослужащего (офицера запаса) к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Харьковской области.

Суд обязал ответчика провести перерасчёт пенсии истца с учётом требований действующего законодательства, а также выплатить истцу недополученную сумму пенсии за период с ноября 2023 года по октябрь 2025 года в размере 59 847,60 грн, что включает как суммы, ограниченные в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины о временных ограничениях выплат, так и неиндексированные части пенсии за соответствующие периоды. Решение мотивировано нарушением принципов законности и социальной справедливости, а также приоритетом прав военнослужащих-пенсионеров, гарантированных специальным законодательством.

Анализируя доводы Фонда, суд подчеркнул: «Аргументы ответчика об существовании законных оснований для ограничения пенсии истца не согласуются с нормативным регулированием спорных правоотношений и правовыми выводами Верховного суда относительно применения норм права. Поэтому такие его действия являются противоправными, поскольку, как установлено материалами дела, истец является военным пенсионером, состоит на учёте у ответчика, который осуществил перерасчёт пенсии истца с ограничением её размера»…

С целью эффективной защиты прав ветерана суд решил «обязать главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области провести перерасчёт и выплату пенсии истца без ограничения её максимальным размером с 01.03.2024 и 01.03.2025». В материалах дела также указано: Пенсионный фонд не предоставил надлежащих доказательств того, что истец был проинформирован о невыплате индексаций или хотя бы о существовании какой-либо правовой основы для их отказа. По мнению суда, сам факт получения письма ПФУ (в котором указано, что индексации не начислены из-за превышения максимальной пенсии) не может быть юридически оправданной причиной. Более того, это является последствием неправомерного ограничения, которое предыдущим судебным решением было признано незаконным.

Данное судебное решение вновь подтверждает устоявшуюся судебную практику: орган пенсионного обеспечения не вправе исполнять судебный акт частично или по собственному усмотрению определять размер положенных пенсионеру выплат. Такое выборочное исполнение не освобождает должностных лиц Пенсионного фонда Украины от ответственности за неисполнение решения суда в полном объёме. Для истца – офицера запаса – это означает фактическое восстановление нарушенного права на получение пенсии в размере, предусмотренном частью второй статьи 63 Закона № 2262‑ХІІ, без применения временных ограничений, введённых постановлениями Кабинета Министров Украины, которые суд признал незаконными в отношении данной категории пенсионеров. Пример истца также демонстрирует важность контроля за исполнением судебных решений: даже после первой судебной победы пенсионеру пришлось повторно обращаться в суд, чтобы обязать орган Пенсионного фонда Украины исполнить решение в части, которую он игнорировал.

Это дело имеет потенциал существенно повлиять на формирование и дальнейшую правоприменительную практику Пенсионного фонда. Если ПФУ вынужден выплачивать значительные суммы по одному иску, это будет стимулировать пересмотр подходов к ограничению пенсий в дальнейшем. Кроме того, данное решение создаёт чёткий юридический ориентир для других военных пенсионеров, которые могут оказаться в аналогичной ситуации.

Автор: Валентин Коваль

