Апелляционное обжалование передачи имущества для реализации: КСУ проверяет конституционность норм УПК

КСУ проверяет на конституционность норм УПК о невозможности апелляционного обжалования определения следственного судьи или суда о передаче имущества (вещественных доказательств) для реализации.

Конституционный Суд Украины рассматривает вопрос соответствия Конституции положений Уголовного процессуального кодекса о невозможности апелляционного обжалования определения следственного судьи или суда о передаче имущества (вещественных доказательств) для реализации.

Что известно

Как сообщили в КСУ, Большая палата 20 ноября 2025 года на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривала дело по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности отдельных положений статей 309, 392 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время заседания судья-докладчик по делу — судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак сообщил, что Верховный Суд на основании постановления Пленума Верховного Суда от 12 сентября обратился в Конституционный Суд с ходатайством проверить на соответствие статьям 3, 21 Конституции Украины во взаимосвязи с частями четвертой, пятой статьи 41, а также статьями 8, 55, 129 Конституции отдельные положения статей 309, 392 УПК в части, которая делает невозможным апелляционное обжалование определения следственного судьи или суда, вынесенного по пункту 2 части шестой, части седьмой статьи 100, «статей 170–173 Кодекса».

Судья-докладчик отметил, что этому обращению предшествовало подание судей Верховного Суда в Кассационном уголовном суде от 8 апреля 2025 года относительно обстоятельств, изложенных в постановлении Верховного Суда в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда от 27 марта 2025 года в соответствующем деле.

Автор ходатайства утверждает, что невозможность обжаловать в апелляционном порядке определение следственного судьи о передаче имущества для реализации на основании пункта 2 части шестой статьи 100 УПК (вещественные доказательства «передаются по письменному согласию владельца, а при его отсутствии — по решению следственного судьи или суда для реализации, если это возможно без вреда для уголовного производства») создает условия, которые могут привести к тяжелым и необратимым последствиям для лица — безосновательного прекращения его права собственности, гарантированного Конституцией Украины.

В конституционном представлении Верховный Суд также отмечает, что «хотя судьба вещественных доказательств в уголовном производстве на стадии досудебного расследования возлагается на следственного судью, к полномочиям которого относится осуществление в порядке, предусмотренном Кодексом, судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве, однако это не исключает возможности судебной ошибки при решении данного вопроса и необходимости ее своевременного исправления до момента прекращения права собственности».

Судья-докладчик сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела в органы государственной власти, научные учреждения и правозащитные организации были направлены соответствующие запросы. Правовому департаменту Секретариата КСУ поручено подготовить вывод по сути представления и другие аналитические материалы. О содержании полученных ответов и выводов судей проинформируют на закрытой части заседания.

Суд исследовал материалы дела на открытой части заседания и перешел к закрытой части для принятия решения.

