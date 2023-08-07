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  1. В Украине

рф пыталась ударить «Кинжалами» по правительственному кварталу в Киеве, — СМИ

13:15, 7 августа 2023
Это произошло 4 мая 2023 года, тогда путин приказал это сделать, чтобы отомстить за атаку двух дронов на кремль.
рф пыталась ударить «Кинжалами» по правительственному кварталу в Киеве, — СМИ
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Российские войска пытались ударить ракетами Кинжал по правительственному кварталу в Киеве. Об этом сообщает The Times.

Это произошло 4 мая 2023 года, тогда путин приказал это сделать, чтобы отомстить за атаку двух дронов на кремль.

Как пишет издание, российский МиГ-31, являющийся носителем Кинжалов 4 мая слетел с авиабазы Саваслейка менее чем через сутки после того, как два неизвестных беспилотника подлетели к Кремлю и взорвались у купола путинской резиденции.

«Пилот получил приказ отомстить», - пишет The Times.

Самолет запустил Кинжал в направлении Киева. Украинские силы ПВО имели считанные минуты, чтобы остановить аэробалистическую ракету рф со скоростью 10 махов, летевшую на здание Кабмина вблизи Майдана Незалежности.

Столицу тогда защитили системы ПРО Patriot, пишет издание со ссылкой на подполковника противовоздушной обороны Киева, имя которого журналисты не называют из соображений безопасности.

«У нас есть планшет для контроля воздушной ситуации, и когда есть приближающаяся баллистическая ракета, компьютер немедленно это регистрирует и рисует зону, которую она должна поразить. Он вычислил цель на основе траектории. Система нарисовала круг с центром над Майданом – целили точно в правительственный квартал», – рассказал подполковник столичной ПВО.

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