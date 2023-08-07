Адвокаты Юрия Зонтова объяснили, почему его дело является очередным «мыльным пузырем» в ВАКС

Выполнение специального задания разрешено только по делам по организованным группам и преступным организациям, а также требует письменного указания четких границ такого, чего в деле Юрия Зонтова соблюдено не было, как и не было обязательного согласования специальной задачи с руководителем органа досудебного расследования.

Недавно в ВАКС состоялось судебное заседание по делу по обвинению адвокатов Юрия Донца и Юрия Зонтова. Защита Юрия Зонтова видит в нем очередное дело, направленное в суд с многочисленными нарушениями требований закона. В частности, по мнению адвокатов, здесь происходит как провокация преступления, так и недопустимость доказательств. «Выполнит ли суд свою функцию – правосудие – или закроет глаза на беззаконие под большим вопросом», - отметили они.

Так, адвокат Корнага Е.И. обратился с ходатайством о признании ряда доказательств недопустимыми, указывая, что исходя с исследованного письменного согласия заявителя и постановления о привлечении такого к конфиденциальному сотрудничеству, следует, что такая деятельность осуществлялась в виде выполнения специального задания. Однако в соответствии с законодательством выполнение специального задания разрешено только по делам по организованным группам и преступным организациям, а также требует письменного указания четких границ такого, чего в деле Юрия Зонтова соблюдено не было.

Также не было обязательного согласования специальной задачи с руководителем органа досудебного расследования.

В свою очередь прокурор САП на указанные замечания сообщил, что письменное согласие и постановление о привлечении заявителя к конфиденциальному сотрудничеству просто составлены детективом НАБУ с ошибками, а потому утверждение защитника просил суд «в расчет не принимать».

Кроме того, в заседании исследована видеозапись обыска помещения, в котором по утверждению стороны обвинения был найден предмет неправомерной выгоды. Сторона защиты Юрия Зонтова обратила внимание на отдельные фрагменты записи, из которой усматривается, что обыск проводился без соответствующего постановления суда и без обоснованного постановления детектива НАБУ (просто после получения указания неизвестного по рации – действовать жестко). Также из видеозаписи усматривается, что группы силовой поддержки НАБУ, фактически без допуска в конкретные комнаты понятых, осуществляли бесконтрольные проникновения в ряд комнат, в одной из которых позже и будет найден предмет неправомерной выгоды. Одновременно при обыске отсутствовали как собственник или пользователь помещения, так и представители Совета адвокатов, как того требует Закон.

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