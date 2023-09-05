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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

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ВАКС нужно работать над скоростью рассмотрения дел, – САП

13:27, 5 сентября 2023
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что некоторые дела рассматриваются в судах еще с 2016 года.
ВАКС нужно работать над скоростью рассмотрения дел, – САП
Источник фото: САП
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко попросил Высший антикоррупционный суд обратить внимание на длительное рассмотрение судом уголовных производств.

«Скорость рассмотрения дел требует усовершенствования. До сих пор в ВАКС рассматриваются дела, которые были направлены в суды в 2016 году, но затем были переданы в ВАКС», - отметил Александр Клименко 5 сентября 2023 во время конференции «4 года ВАКС: достижения и вызовы».

Руководитель САП сообщил, что в антикоррупционной прокуратуре с пониманием относятся к проблемам в работе ВАКС, в частности, там учитывают, что нагрузка на судей Антикоррупционного суда за последний год увеличилась на 35%, и будет увеличиваться дальше.

Кроме того, по словам Александра Клименко, САП сейчас направляет в ВАКС в два раза больше дел, чем ВАКС может физически рассмотреть.

По мнению руководителя САП, необходимо думать, как сделать Антикоррупционный суд более эффективным и уменьшить нагрузку на его судей.

Для этого, по словам Александра Клименко, можно сделать следующее:

увеличить численность судей ВАКС

усовершенствовать институт соглашений со следствием

не перегружать ВАКС другими категориями дел (особенно протоколами о коррупционных административных правонарушениях, которые НАПК хочет передать на рассмотрение в ВАКС).

Напомним, что летом ВАКС сообщил о необходимости увеличения судей Антикоррупционного суда. Количество судей ВАКС предложено увеличить на 15 судей, а количество судей Апелляционной палаты ВАКС – на 9 судей.

Также в августе в НАБУ сообщили о том, что ВАКС необходимо «ускорить темпы вынесения приговоров».

Автор: Вячеслав Хрипун

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