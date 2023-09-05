ВАКС нужно работать над скоростью рассмотрения дел, – САП

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что некоторые дела рассматриваются в судах еще с 2016 года.

Источник фото: САП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко попросил Высший антикоррупционный суд обратить внимание на длительное рассмотрение судом уголовных производств.

«Скорость рассмотрения дел требует усовершенствования. До сих пор в ВАКС рассматриваются дела, которые были направлены в суды в 2016 году, но затем были переданы в ВАКС», - отметил Александр Клименко 5 сентября 2023 во время конференции «4 года ВАКС: достижения и вызовы».

Руководитель САП сообщил, что в антикоррупционной прокуратуре с пониманием относятся к проблемам в работе ВАКС, в частности, там учитывают, что нагрузка на судей Антикоррупционного суда за последний год увеличилась на 35%, и будет увеличиваться дальше.

Кроме того, по словам Александра Клименко, САП сейчас направляет в ВАКС в два раза больше дел, чем ВАКС может физически рассмотреть.

По мнению руководителя САП, необходимо думать, как сделать Антикоррупционный суд более эффективным и уменьшить нагрузку на его судей.

Для этого, по словам Александра Клименко, можно сделать следующее:

увеличить численность судей ВАКС

усовершенствовать институт соглашений со следствием

не перегружать ВАКС другими категориями дел (особенно протоколами о коррупционных административных правонарушениях, которые НАПК хочет передать на рассмотрение в ВАКС).

Напомним, что летом ВАКС сообщил о необходимости увеличения судей Антикоррупционного суда. Количество судей ВАКС предложено увеличить на 15 судей, а количество судей Апелляционной палаты ВАКС – на 9 судей.

Также в августе в НАБУ сообщили о том, что ВАКС необходимо «ускорить темпы вынесения приговоров».

Автор: Вячеслав Хрипун

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