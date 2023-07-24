Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Протоколи, складені НАЗК, повинен розглядати тільки ВАКС — НАЗК

Агентство з питань запобігання корупції хоче отримати статут учасника процесу у справах за складених ним протоколами.

Неможливість використання права на звернення до субʼєкта влади для впливу на обовʼязковість виконання судового рішення, — позиція ВС

Реалізація конституційного права на звернення громадян не може бути підставою для відступу від конституційної гарантії щодо обов`язковості виконання судового рішення: Верховний Суд.

Верховний Суд висловився щодо обрахунку строку на апеляційне оскарження при неврученні повного тексту рішення суду першої інстанції

Принцип res judicata та обрахунок строку на апеляційне оскарження судового рішення у разі оголошення у судовому засіданні лише вступної та резолютивної частини такого рішення: позиція ВС.

До Кримінального кодексу пропонують зміни у частині кримінальної відповідальності суддів за «корупційними» статтями

Також суддів місцевих судів пропонується виключити з ч. 2 примітки до статті 368 КК, яка відносить їх до службових осіб, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 КК.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Протоколи, складені НАЗК, повинен розглядати тільки ВАКС — НАЗК

08:29, 24 липня 2023
Агентство з питань запобігання корупції хоче отримати статут учасника процесу у справах за складених ним протоколами.
Протоколи, складені НАЗК, повинен розглядати тільки ВАКС — НАЗК
Джерело фото: НАЗК
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції повідомило про чергову ініціативу, яка, на думку голови Агентства Олександра Новікова, забезпечить притягнення порушників антикорупційного законодавства до відповідальності.

Як розповів 20 липня Олександр Новіков, для більш ефективної протидії корупційним правопорушенням, протоколи про адміністративні правопорушення, складенні НАЗК, зокрема, щодо конфлікту інтересів, необхідно передати на розгляд Вищому антикорупційному суду.

На думку голови НАЗК, на відміну від загальних місцевих судів, ВАКС краще впорається з розглядом протоколів, складених Агентством, а у “громадян не виникне запитань до законності рішень судів за протоколами НАЗК”.

Також, як зазначив Олександр Новіков, необхідно надати НАЗК статус учасника процесу у справах за складених Агентством протоколами.

На думку голови Агентства, всі вказані заходи дозволять “напрацювати усталену судову практику щодо застосування вимог Закону “Про запобігання корупції”.

Автор: В'ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Юлія Зоркіна
    Юлія Зоркіна
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду