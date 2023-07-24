Протоколи, складені НАЗК, повинен розглядати тільки ВАКС — НАЗК

Агентство з питань запобігання корупції хоче отримати статут учасника процесу у справах за складених ним протоколами.

Джерело фото: НАЗК

Керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції повідомило про чергову ініціативу, яка, на думку голови Агентства Олександра Новікова, забезпечить притягнення порушників антикорупційного законодавства до відповідальності.

Як розповів 20 липня Олександр Новіков, для більш ефективної протидії корупційним правопорушенням, протоколи про адміністративні правопорушення, складенні НАЗК, зокрема, щодо конфлікту інтересів, необхідно передати на розгляд Вищому антикорупційному суду.

На думку голови НАЗК, на відміну від загальних місцевих судів, ВАКС краще впорається з розглядом протоколів, складених Агентством, а у “громадян не виникне запитань до законності рішень судів за протоколами НАЗК”.

Також, як зазначив Олександр Новіков, необхідно надати НАЗК статус учасника процесу у справах за складених Агентством протоколами.

На думку голови Агентства, всі вказані заходи дозволять “напрацювати усталену судову практику щодо застосування вимог Закону “Про запобігання корупції”.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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