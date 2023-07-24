Протоколы, составленные НАПК, должен рассматривать только ВАКС — НАПК

Агентство по вопросам предотвращения коррупции хочет получить статус участника процесса в делах о составленных ним протоколах.

Источник фото: НАПК

Руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции сообщило об очередной инициативе, которая, по мнению главы Агентства Александра Новикова, обеспечит привлечение нарушителей антикоррупционного законодательства к ответственности.

Как рассказал 20 июля Александр Новиков, для более эффективного противодействия коррупционным правонарушениям, протоколы об административных правонарушениях, составленные НАПК, в частности, относительно конфликта интересов, необходимо передать на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда.

По мнению главы НАПК, в отличие от общих местных судов, ВАКС лучше справится с рассмотрением протоколов, составленных Агентством, а у "граждан не возникнет вопросов к законности решений судов по протоколам НАПК".

Также, как отметил Александр Новиков, необходимо предоставить НАПК статус участника процесса в делах о составленных Агентством протоколах.

По мнению главы Агентства, все указанные меры позволят "наработать устоявшуюся судебную практику по применению требований Закона "О предотвращении коррупции".

Автор: Вячеслав Хрипун

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