В Уголовный кодекс предлагают изменения в части уголовной ответственности судей по «коррупционным» статьям

Также судей местных судов предлагается исключить из ч. 2 примечания к статье 368 УК, которая относит их к должностным лицам, занимающим ответственное положение, в статьях 368, 368-5, 369 и 382 УК.

В Уголовный кодекс предлагают ввести отдельную статью за влияние на принятие судебного решения. Соответствующий законопроект 9438-1 зарегистрировал в Верховной Раде 14 июля народный депутат от «Слуги народа» Максим Павлюк.

Данный проект альтернативен тому, который после решения СНБО зарегистрировал в Верховной Раде председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов вместе с коллегами.

В частности, по проекту 9438-1 статью 368 УК автор предлагает дополнить частями 5 и 6, где отдельно выделить следующие составы преступлений.

Принятие предложения, обещания или получения судьей или присяжным неправомерной выгоды, а так же просьба предоставить такую выгоду для себя или третьего лица за принятие или непринятие таким судьей, присяжным в пользу предлагающего, обещающего или предоставляющего неправомерную выгоду или в пользу третьего лица. , судебного решения – наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

А если такие действия совершены по предварительному сговору группой лиц, либо повторно, либо во время действия военного положения – наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

При этом в части 2 примечания к статье 368 УК предлагается исключить слово «судьи».

Напомним, сейчас согласно этой части примечания определено, что должностными лицами, занимающими ответственное положение, в статьях 368, 368-5, 369 и 382 настоящего Кодекса являются лица, указанные в пункте 1 примечания к статье 364 настоящего Кодекса, должности которых согласно статьей 6 Закона Украины «О государственной службе» относятся к категории «Б», судьи, прокуроры, следователи и дознаватели, а также другие, кроме указанных в пункте 3 примечания к настоящей статье, руководители и заместители руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, их структурных подразделений и единиц.

При этом в части 3 примечания к ст. 368 УК в качестве лиц, занимающих особо ответственное положение в статьях 368, 368-5, 369 и 382, остаются председатель Конституционного Суда Украины, его заместители и судьи КСУ, Председатель Верховного Суда, его заместители и судьи Верховного Суда, председатели высших специализированных судов, их заместители и судьи высших специализированных судов

Вместе с тем авторы предлагают в статью 369 УК ввести отдельные составы:

Предложение или обещание судьи, присяжному предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду, а так же предоставление такой выгоды за принятие или непринятие судьей, присяжным в пользу предлагающего, обещающего или оказывающую такую выгоду или в пользу третьего лица судебного решения - наказываются лишением свободы сроком от 5 до 10 лет.

А если эти действия совершены по предварительному сговору группой лиц, либо повторно, либо во время действия военного положения – наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Также в Уголовный кодекс предложено ввести новую статью 369-4 «Влияние на принятие судебного решения судьей, присяжным».

Согласно ему предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды лицу, которое предлагает или обещает (соглашается) за такую выгоду или за предоставление такой выгоды третьему лицу повлиять на принятие судьей, присяжным судебного решения, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие судьей, присяжным судебного решения, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды – наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Если такие действия совершены повторно, или сопряжены с требованием неправомерной выгоды, или совершены во время военного положения, их предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Подследственность этой статьи предлагают определить за НАБУ.

Напомним, ранее спикер Руслан Стефанчук обещал ввести в законодательство Украины ответственность за такие «посреднические» услуги. Подробнее о тех шагах и изменениях, которые могут принять во исполнение решения СНБО, можно прочитать по ссылке.

Также Верховной Раде во исполнение решения СНБО предлагается определить особенности назначения на должность судьи во время войны.

Автор: Наталья Мамченко

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