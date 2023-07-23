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Также судей местных судов предлагается исключить из ч. 2 примечания к статье 368 УК, которая относит их к должностным лицам, занимающим ответственное положение, в статьях 368, 368-5, 369 и 382 УК.

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  1. В Украине

Украина может отказаться от бойкота спортивных соревнований, где участвуют россияне и белорусы

20:54, 23 июля 2023
Причиной отмены бойкота может стать официальное не приглашение рф и Беларуси на Олимпиаду-2024 в Париж, заявил министр Гутцайт.
Украина может отказаться от бойкота спортивных соревнований, где участвуют россияне и белорусы
Фото: glavcom.ua
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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина рассматривает вопрос участия своих спортсменов во всех квалификационных соревнованиях к Олимпиаде 2024 года в Париже, даже если в них будут участвовать россияне и белорусы под нейтральным флагом. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«россии и Беларуси как официальных стран не будет на Олимпийских играх. И сейчас мы уже начали дискуссию о возможности, если не будет россии и Беларуси на Олимпийских играх, чтобы наши спортсмены уже участвовали во всех квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм, которые будут проходить в Париже в 2024 году», - сказал он.

На вопрос, может ли Украина разрешить спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами, которые будут выступать под нейтральным флагом, Гутцайт сказал: «Сейчас мы этот вопрос рассматриваем. Мы ведем дискуссии с нашими всеукраинскими федерациями, с нашими спортсменами».

Также министр добавил, что Украина добивалась того, чтобы россии и Беларуси не было на Олимпийских играх и достигла этого: «Флагов и другой символики россии и Беларуси там не будет».

Ранее ссообщалось, что 30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из россии.

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